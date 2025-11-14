«Зачем рисковать?» Макс Ферстаппен дал совет Алексу Палоу

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о возможном приходе в Формулу-1 чемпиона IndyCar испанца Алекса Палоу.

«Нужен ли ему достойный шанс в Формуле-1? Да. Но будь я на его месте, нет, не ушёл бы из IndyCar. Зачем? Только у немногих пилотов есть возможность побеждать, хорошо зарабатывать, ведь всем нужно на что-то жить, всем нужно немного зарабатывать, верно?

А если ты доминируешь в чемпионате, можешь обеспечить себе там хорошую жизнь, зачем рисковать и ставить всё это на кон ради нескольких лет? Ты всё равно не окажешься в топ-команде. Всё может легко пойти и в другую сторону. Но, с другой стороны, можно сказать: «Чёрт с ним, я попробую, посмотрим, что из этого получится», — приводит слова Ферстаппена Sportskeeda.