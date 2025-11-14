«Ещё есть время». Хэмилтон рассказал о своей детской мечте

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о своих детских мечтах.

«Я хотел быть либо астронавтом, либо Айртоном Сенной, либо Суперменом. Вот три мои детские мечты. Ещё есть время стать астронавтом.

Знаю одного астронавта, разговаривал с астронавтом на космической станции по FaceTime, он парит в космосе, и я подумал: «Не могу поверить». Я сказал: «Покажи мне своего коллегу». Он развернул камеру, и его друг просто парит там, за ноутбуком. Это круто, самый крутой трюк на свете», — приводит слова Льюиса Хэмилтона GPBlog.

Напомним, нынешний сезон для Хэмилтона является первым в составе «Феррари».