Ваулз раскритиковал идею введения двух обязательных пит-стопов в Формуле-1

Комментарии

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о возможном введении правила двух обязательных пит-стопов в Формуле-1.

«Больше всего меня беспокоит, что в конечном итоге мы все будем придерживаться одной и той же стратегии с разницей в один круг, поскольку из-за двух обязательных пит-стопов мы будем вынуждены так делать.

Давайте разберёмся с ключевыми моментами, а именно с износом шин и разницей между составами. Я не против принудительного правила, которое ставит нас в такие обстоятельства, но меня беспокоит, учитывая текущую ситуацию, в гонках следующего года будет меньше вариативности. Это действительно меня беспокоит», — приводит слова Ваулза RaceFans.

Ферстаппен — о двух пит-стопах с 2026 года: новый регламент и так полон неопределённостей
