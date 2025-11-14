Скидки
Ваулз: Колапинто полностью заслужил место на следующий сезон

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался об аргентинском гонщике «Альпин» Франко Колапинто.

«Я очень горжусь выступлениями Колапинто, уже точно в последних семи гонках. Он действительно перевернул ситуацию, как мне кажется. Он демонстрирует миру выступления, которые показывал в составе «Уильямса».

Считаю, он полностью заслужил место на следующий сезон. Я был невероятно горд, когда об этом объявили. Наш спорт ещё никогда не был в таком хорошем состоянии, у Франко огромное количество болельщиков. На мой взгляд, он заслужил место своими выступлениями, но ещё и приносит пользу Формуле-1 в целом. Его ждёт светлое будущее», — приводит слова Ваулза официальный сайт Формулы-1.

Комментарии
