«Стоит сменить команду». Штайнер дал совет Пиастри

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о ситуации вокруг пилота «Макларена» Оскара Пиастри.

«Если Пиастри не выиграет титул, ему стоит сменить команду, потому что у него есть шансы сесть за руль другого хорошего болида. Он отличный пилот, а перемены иногда могут пойти на пользу. Оскар достаточно молод, чтобы адаптироваться к новому болиду. Думаю, у него бы получилось, но это только моё мнение.

Зимой Пиастри нужно перегруппироваться и вернуться более сильным. В противном случае лучший вариант для него — сменить команду. Но думаю, у него всё получится, потому что я достаточно высоко его котирую», — приводит слова Штайнера RacingNews365.