«Таков путь «Феррари», если посмотреть в прошлое». Вильнёв — о критике Элканна

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о словах президента «Феррари» Джона Элканна.

«Не стоит удивляться. Вспомните, как всё закончилось с Простом, Мэнселлом, Алонсо, Феттелем. Думаю, это тренд в «Феррари». Команда превыше всего. И «Феррари» всегда будет защищать «Феррари». Не видел комментариев пилотов, которые вредили бы команде. И делает их президент, причём после победы в WEC. Думаю, он хочет указать на то, какая замечательная команда в WEC в сравнении с Формулой-1. Но это разный уровень.

Заявление ввергло в шок. Но, видимо, таков путь «Феррари», если посмотреть в прошлое. Многие пилоты сломали там зубы. И большая их часть была с характером. Это странная обстановка», — приводит слова Вильнёва Crash.