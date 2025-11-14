Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Таков путь «Феррари», если посмотреть в прошлое». Вильнёв — о критике Элканна

«Таков путь «Феррари», если посмотреть в прошлое». Вильнёв — о критике Элканна
Комментарии

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о словах президента «Феррари» Джона Элканна.

«Не стоит удивляться. Вспомните, как всё закончилось с Простом, Мэнселлом, Алонсо, Феттелем. Думаю, это тренд в «Феррари». Команда превыше всего. И «Феррари» всегда будет защищать «Феррари». Не видел комментариев пилотов, которые вредили бы команде. И делает их президент, причём после победы в WEC. Думаю, он хочет указать на то, какая замечательная команда в WEC в сравнении с Формулой-1. Но это разный уровень.

Заявление ввергло в шок. Но, видимо, таков путь «Феррари», если посмотреть в прошлое. Многие пилоты сломали там зубы. И большая их часть была с характером. Это странная обстановка», — приводит слова Вильнёва Crash.

Материалы по теме
Разборки в «Феррари»: Хэмилтон назвал происходящее кошмаром — президент жёстко его осадил
Разборки в «Феррари»: Хэмилтон назвал происходящее кошмаром — президент жёстко его осадил
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android