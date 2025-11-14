Скидки
ФИА разрешила пилотам Формулы-1 менять номера

ФИА разрешила пилотам Формулы-1 менять номера
Комиссия Международной автомобильной федерации утвердила поправки к регламентам Формулы-1 на следующий сезон. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Как сообщается, отныне пилоты смогут менять свои номера. С 2014 года в Формуле-1 действует система, по которой за пилотами закреплены постоянные номера, сохранявшиеся за гонщиками на протяжении всей карьеры в Формуле-1. При этом подробности того, как будет реализована новая система, не сообщаются.

Напомним, исключением среди номеров является единица — первый номер может взять только действующий чемпион мира, при этом чемпион имеет право отказаться от использования номера 1 и остаться со своим постоянным номером, как делал Льюис Хэмилтон в «Мерседесе».

