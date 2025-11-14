Скидки
В ФИА обновили требования к ливреям болидов Формулы-1

Комиссия Международной автомобильной федерации утвердила поправки к регламентам Формулы-1 на следующий сезон. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Сообщается, что с 2026 года будут обновлены требования к ливреям автомобилей. Отныне краской или спонсорскими стикерами должны быть покрыты не менее 55% поверхности болида. Напомним, ранее команды могли без ограничений оставлять участки корпуса болида неокрашенными.

Как сообщается, главной задачей данных изменений является повышение различий между болидами разных команд.

Напомним, комиссия также разрешила пилотам команд Формулы-1 менять свои номера.

