Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер выпустил собственную линейку мерча, среди товаров — одежда для собак

Леклер выпустил собственную линейку мерча, среди товаров — одежда для собак
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер открыл собственную линейку мерча. Соответствующие товары появились на официальном сайте монегаска в разделе «Магазин».

Фото: shop.charlesleclerc.com

Фото: shop.charlesleclerc.com

Фото: shop.charlesleclerc.com

Среди представленных товаров футболки, лонгсливы, худи, шарфы, носки, брелоки, шапки и даже одежда для собак — Леклер является заядлым собачником и хозяином пса по кличке Лео.

Напомним, первое место в общем зачёте пилотов в настоящий момент занимает гонщик «Макларена» Ландо Норрис, у которого 390 очков. На второй позиции его товарищ по команде Оскар Пиастри, на счету которого 366 очков. Тройку сильнейших замыкает Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл» (341).

Леклер располагается на пятой позиции в личном зачёте с 214 очками в активе.

Материалы по теме
Дженсон Баттон ответил президенту «Феррари», раскритиковавшему Хэмилтона и Леклера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android