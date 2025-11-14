Леклер выпустил собственную линейку мерча, среди товаров — одежда для собак

Пилот «Феррари» Шарль Леклер открыл собственную линейку мерча. Соответствующие товары появились на официальном сайте монегаска в разделе «Магазин».

Фото: shop.charlesleclerc.com

Фото: shop.charlesleclerc.com

Фото: shop.charlesleclerc.com

Среди представленных товаров футболки, лонгсливы, худи, шарфы, носки, брелоки, шапки и даже одежда для собак — Леклер является заядлым собачником и хозяином пса по кличке Лео.

Напомним, первое место в общем зачёте пилотов в настоящий момент занимает гонщик «Макларена» Ландо Норрис, у которого 390 очков. На второй позиции его товарищ по команде Оскар Пиастри, на счету которого 366 очков. Тройку сильнейших замыкает Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл» (341).

Леклер располагается на пятой позиции в личном зачёте с 214 очками в активе.