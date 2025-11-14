Эксперты официального сайта Формулы-1 ждут победы от Антонелли до конца сезона-2025

Сразу несколько экспертов официального сайта Формулы-1 убеждены, что итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли способен выиграть гонку до конца сезона-2025.

«Кими Антонелли обрёл уверенность в себе с того момента, как босс «Мерседеса» Тото Вольф назвал его выступление в Монце разочаровывающим. Он занял великолепное второе место на Гран-при Бразилии после второго места в спринте, считаю, Антонелли способен сделать следующий шаг и выиграть одну из оставшихся гонок в этом сезоне», — написал Лоренс Барретто в своей колонке на официальном сайте Формулы-1.

Кроме Барретто, эту идею поддержали Девид Треймейн и Алекс Джейкс.