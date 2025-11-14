Скидки
Льюис Хэмилтон ответил на вопрос, кто лучше — Месси или Роналду

Льюис Хэмилтон ответил на вопрос, кто лучше — Месси или Роналду
Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон ответил на блиц-опрос, связанный с Формулой-1 и футболом.

— Любимый футболист?
— Винисиус и Неймар.

— Месси или Роналду?
— Мне постоянно задают этот вопрос. Мне нравится мастерство Месси.

— Величайший гонщик в истории?
— Сенна.

— Лучший гонщик, с которым вам когда-либо приходилось соревноваться?
— Это сложно. Я назову Себастьяна Феттеля.

— Любимая трасса?
— Сильверстоун.

Напомним, нынешний сезон для Хэмилтона является первым в составе «Феррари». Он пока ни разу в составе итальянской команды не поднимался на подиум, однако записал на свой счёт победу в спринтерской гонке Гран-при Китая.

