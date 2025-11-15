Квят назвал лучших гонщиков в истории по различным показателям

Российский гонщик, экс-пилот Формулы-1 и WEC Даниил Квят назвал лучших пилотов в истории Формулы-1 по различным качествам.

«Квалификации? Айртон Сенна.

Обгоны? Фернандо Алонсо

Оборона? Тоже Фернандо.

Способности в дождь? Снова назову Сенну.

Настройка машины? Ален Прост.

Менталитет? Не знаю я?» — сказал Даниил Квят в интервью Autosport.

В октябре Даниил Квят в экипаже со швейцарским пилотом Эдоардо Мортарой и Ромен Грожаном на «Ламборгини» занял четвёртое место в гонке на выносливость «Малый Ле-Ман». Пока неизвестно, где продолжит карьеру Квят — «Ламборгини» покинула чемпионат мира по гонкам на выносливость.