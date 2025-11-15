Бортолето рассказал, чем ему помог Ферстаппен в карьере

Бразильский гонщик команды «Кик-Заубер» Габриэл Бортолето высказался о помощи четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в его карьере.

«В первую очередь он помог мне серьёзно улучшить выступления на трассе. Думаю, именно результаты на трассе определяют наше положение в Формуле-1, понимаете? Он часто давал мне советы, когда я выступал в Формуле-2 и Формуле-3. Когда мне предстояло подписать контракт, звонил ему и спрашивал его мнение насчёт некоторых моментов. Когда я задавал ему вопросы, чувствовал, что могу спрашивать открыто: «А что ты думаешь об этом и вот этом?»

Он высоко отзывался обо мне в разговорах с руководителями команд и с моим шефом Маттиа Бинотто. В этом плане он сильно мне помог. Слова четырёхкратного чемпиона мира, который говорит, что у парня есть талант и будущее, имеют огромное значение, когда эти люди решают, кого им нанять», — приводит слова Бортолето Motorsport.