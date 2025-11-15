Монтойя считает, что «Феррари» может заменить Хэмилтона на Бермана

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о ситуации в «Феррари» с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.

«Новички отлично справляются со своей работой, всё идёт к тому, что мы окажемся в ситуации «музыкальных стульев», когда команды будут очень хотеть заполучить их. Оливер Берман в последнее время очень хорошо справился, интересно будет посмотреть, что «Феррари» решит с ним делать.

«Этот молодой парень отлично справляется, пока Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон не справляются. Они могли бы подтолкнуть Хэмилтона стать послом бренда и взять на его место Олли. Тогда Хэмилтон мог бы направить Олли к ещё более сильным результатам», — приводит слова Монтойи GPBlog.