«Тебе нельзя туда ходить». «Хаас» запрещал Штайнеру общаться со стюардами

Бывший руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал, что американская команда запретила ему ходить к стюардам для обсуждения штрафов гонщиков, поскольку его визиты часто заканчивались новыми санкциями.

Аргументируя, что в «Макларене» должны были активнее защищать своего пилота Оскара Пиастри после 10-секундного штрафа и двух штрафных очков на Гран-при Бразилии, Штайнер заявил, что в аналогичной ситуации с бывшим пилотом «Хааса» Кевином Магнуссеном он лично отправился бы к стюардам.

«Я бы пошёл к стюардам не только сразу после гонки. Знаете, в какой-то момент команда просто запретила мне это делать. Они сказали: «Гюнтер, тебе нельзя туда ходить». Потому что я получал дополнительные штрафы и должен был их оплачивать.

Мне все говорили, что моё мнение не помогает и что я не так разговариваю с людьми. Но, в конце концов, если они делают что-то, что я считаю неправильным, я должен сказать им об этом. А они в ответ: «Нет, мы считаем, что правы». И ты получаешь всю эту ерунду, которую обычно там слышишь.

Это непростая работа, и я бы никогда не хотел быть стюардом, особенно работая бесплатно. Впрочем, оставим деньги в стороне, это мелочь. Но нет, я бы пошёл туда. Думаю, я бы просто взорвался», — сказал Штайнер в беседе с ведущими подкаста The Red Flags Podcast.

«Стоит сменить команду». Штайнер дал совет Пиастри
