Браун: «Макларен» не позволит эмоциям повлиять на борьбу за титул в Формуле-1

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что команда не поддастся эмоциям и будет придерживаться привычного процесса в решающей стадии борьбы за чемпионский титул.

«Я был бы очень удивлён, если бы гонки до конца года оказались скучными. Что именно произойдёт, что будет захватывающим, где случится драма — я не знаю. Всё, что я могу сделать, — это опереться на то, что работало раньше, ведь драма у нас уже была в этом году. Сейчас она может быть усилена из-за того, что на кону стоит и осталось так мало гонок. Но мы просто продолжим делать то, что делаем. Мы так сосредоточены, что не позволим эмоциям сбить нас с пути», — приводит слова Брауна Motorsport.

Перед заключительными этапами сезона Ландо Норрис опережает на 24 очка своего партнёра по команде Оскара Пиастри, который, в свою очередь, на 25 очков впереди пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Следующим этапом станет Гран-при Лас-Вегаса, который пройдёт с 21 по 23 ноября.