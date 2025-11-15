Скидки
«Мерседес» готов к «последствиям» борьбы за второе место в Кубке конструкторов

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин заявил, что команда намерена бороться за второе место в Кубке конструкторов, несмотря на сокращение времени для аэродинамических тестов в начале 2026 года.

«Мы бы предпочли финишировать вторыми и разобраться с последствиями в виде сокращения времени в аэродинамической трубе, тем более что эта квота сбрасывается в середине следующего года. Мы никогда бы сознательно не выбрали стратегическое четвёртое место. Искать в таком исходе позитив — довольно сомнительная затея. Наше внимание сосредоточено на том, чтобы пытаться занять второе место», — приводит слова Шовлина Racing News 365.

За три этапа до конца сезона-2025 Джордж Расселл и Кими Антонелли привели команду ко второй позиции в турнирной таблице. «Мерседес» опережает «Ред Булл», занимающий третье место, на 32 очка и «Феррари» — на 36.

Чем выше место команды по итогам сезона, тем больше призовых она получает. Однако в случае финиша на второй позиции «Мерседес» также получит меньше времени для аэродинамических тестов в первой половине сезона-2026.

Ограничения аэродинамических тестов (ATR) были введены в 2022 году. Согласно ATR команды, финишировавшие выше в чемпионате, получают меньше времени на тестирование в следующем сезоне — это сделано для выравнивания производительности.

