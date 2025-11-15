Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Забудьте о картинге». Ферстаппен дал неожиданный совет будущим гонщикам Формулы-1

«Забудьте о картинге». Ферстаппен дал неожиданный совет будущим гонщикам Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что молодым гонщикам для построения карьеры лучше инвестировать в симулятор, чем в картинг.

«Забудьте о картинге. В этом проблема нашего спорта. Когда ты растёшь, играя в футбол, ты с молодости играешь с мячом. А мяч не меняется. Для нас картинг — это не то же самое, что гоночный автомобиль.

На картинге ты изучаешь основы гонок — старты, защиту, обгоны, но карт не управляется как машина. Карт всегда нужно заставлять скользить, потому что у него ось, которую нужно постоянно разгружать. А у автомобиля всё наоборот, вся динамика вождения совершенно разная.

Я бы сказал: занимайтесь картингом для удовольствия, но не для полноценной практики. Картинг — это нормально, он очень хорош для обучения в детстве, но в какой-то момент это заканчивается и нужно двигаться дальше», — рассказал Ферстаппен на YouTube-канале Pelas Pistas Podcast.

Также гонщик признался, что не садился в карт с 2016 года, предпочитая тесты в GT-автомобилях и домашние симуляторы для подготовки к этапам Формулы-1.

Материалы по теме
Бортолето рассказал, чем ему помог Ферстаппен в карьере
Материалы по теме
Пиастри не хватает мастерства, а у Ферстаппена почти нет шансов. Итоги Гран-при Бразилии
Пиастри не хватает мастерства, а у Ферстаппена почти нет шансов. Итоги Гран-при Бразилии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android