«Забудьте о картинге». Ферстаппен дал неожиданный совет будущим гонщикам Формулы-1

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что молодым гонщикам для построения карьеры лучше инвестировать в симулятор, чем в картинг.

«Забудьте о картинге. В этом проблема нашего спорта. Когда ты растёшь, играя в футбол, ты с молодости играешь с мячом. А мяч не меняется. Для нас картинг — это не то же самое, что гоночный автомобиль.

На картинге ты изучаешь основы гонок — старты, защиту, обгоны, но карт не управляется как машина. Карт всегда нужно заставлять скользить, потому что у него ось, которую нужно постоянно разгружать. А у автомобиля всё наоборот, вся динамика вождения совершенно разная.

Я бы сказал: занимайтесь картингом для удовольствия, но не для полноценной практики. Картинг — это нормально, он очень хорош для обучения в детстве, но в какой-то момент это заканчивается и нужно двигаться дальше», — рассказал Ферстаппен на YouTube-канале Pelas Pistas Podcast.

Также гонщик признался, что не садился в карт с 2016 года, предпочитая тесты в GT-автомобилях и домашние симуляторы для подготовки к этапам Формулы-1.