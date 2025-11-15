Скидки
Норрис — о борьбе за титул: моя команда — вероятно, главный элемент во всём этом процессе

Норрис — о борьбе за титул: моя команда — вероятно, главный элемент во всём этом процессе
Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассчитывает на помощь своей команды в решающей стадии борьбы за чемпионский титул. Британец возглавляет турнирную таблицу перед заключительными этапами в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби, опережая партнёра по команде Оскара Пиастри на 24 очка и Макса Ферстаппена — на 49.

«Всё просто — у меня отличная команда людей, которые говорят мне, что делать. У меня прекрасные тренеры и хорошая группа поддержки, которые в некотором смысле знают меня лучше, чем я сам. Они определяют, сколько дней отдыха мне нужно, когда работать больше, а когда меньше, когда больше спать. Моя личная команда — вероятно, главный элемент во всём этом процессе», — приводит слова Норриса Racing News 365.

