MotoGP — Гран-при Валенсии — квалификация — результаты

Бедзекки выиграл квалификацию ГП Валенсии MotoGP, Маркес — 2-й, Ди Джаннантонио — 3-й
В субботу, 15 ноября, в Валенсии (Испания) завершилась квалификация финального этапа MotoGP сезона-2025, поул в которой завоевал итальянский гонщик «Априльи» Марко Бедзекки. Второе время показал испанец Алекс Маркес («Дукати»). Третий — ещё один итальянец, Фабио Ди Джаннантонио («Дукати»).

MotoGP 2025. Этап 22, Валенсия, Испания
Гран-при Валенсии. Квалификация 2
15 ноября 2025, суббота. 13:15 МСК
Окончено
1
Марко Бедзекки
Aprilia
1:28.809
2
Алекс Маркес
Ducati
+0.026
3
Фабио Ди Джаннантонио
Ducati
+0.044

MotoGP. Гран-при Валенсии. Квалификация

1. Марко Бедзекки («Априлья») — 1:28.809.
2. Алекс Маркес («Дукати») +0.026.
3. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.044.
4. Рауль Фернандес («Априлья») +0.058.
5. Педро Акоста («КТМ») +0.096.
6. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.169.
7. Франко Морбиделли («Дукати») +0.257.
8. Джек Миллер («Дукати») +0.335.
9. Фермин Альдегер («Дукати») +0.360.
10. Жоан Мир («Хонда») +0.424.

