Бедзекки выиграл квалификацию ГП Валенсии MotoGP, Маркес — 2-й, Ди Джаннантонио — 3-й

В субботу, 15 ноября, в Валенсии (Испания) завершилась квалификация финального этапа MotoGP сезона-2025, поул в которой завоевал итальянский гонщик «Априльи» Марко Бедзекки. Второе время показал испанец Алекс Маркес («Дукати»). Третий — ещё один итальянец, Фабио Ди Джаннантонио («Дукати»).

MotoGP. Гран-при Валенсии. Квалификация

1. Марко Бедзекки («Априлья») — 1:28.809.

2. Алекс Маркес («Дукати») +0.026.

3. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.044.

4. Рауль Фернандес («Априлья») +0.058.

5. Педро Акоста («КТМ») +0.096.

6. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.169.

7. Франко Морбиделли («Дукати») +0.257.

8. Джек Миллер («Дукати») +0.335.

9. Фермин Альдегер («Дукати») +0.360.

10. Жоан Мир («Хонда») +0.424.