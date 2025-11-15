Мик Шумахер пока не определился с планами на будущее — Motorsport

Бывший пилот Формулы-1 Мик Шумахер заявил, что пока не принял решение о своих выступлениях в 2026 году, рассматривая как IndyCar, так и продолжение карьеры в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

«План пока остаётся открытым. Не секрет, что я действительно наслаждаюсь открытыми колёсами, но я сохраняю непредвзятость в отношении будущего. Я пытаюсь понять, что меня больше всего увлекает. Гонки на выносливость определённо интересны, и здорово снова выкладываться на полную», — приводит слова Шумахера Motorsport.

Переговоры Шумахера о совмещении роли тестового пилота в новой команде «Кадиллак» в Формуле-1 с выступлениями за «Йоту» в WEC сорвались летом, закрыв путь к скорому возвращению в Ф-1. При этом «Альпин» заинтересована в сохранении гонщика, отметив его спортивный и коммерческий потенциал. Команда ожидает решения Шумахера в ближайшее время. Как отметил руководитель коллектива Филипп Сино, «уже пора» определить будущее в WEC.