Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мик Шумахер пока не определился с планами на будущее — Motorsport

Мик Шумахер пока не определился с планами на будущее — Motorsport
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Мик Шумахер заявил, что пока не принял решение о своих выступлениях в 2026 году, рассматривая как IndyCar, так и продолжение карьеры в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

«План пока остаётся открытым. Не секрет, что я действительно наслаждаюсь открытыми колёсами, но я сохраняю непредвзятость в отношении будущего. Я пытаюсь понять, что меня больше всего увлекает. Гонки на выносливость определённо интересны, и здорово снова выкладываться на полную», — приводит слова Шумахера Motorsport.

Переговоры Шумахера о совмещении роли тестового пилота в новой команде «Кадиллак» в Формуле-1 с выступлениями за «Йоту» в WEC сорвались летом, закрыв путь к скорому возвращению в Ф-1. При этом «Альпин» заинтересована в сохранении гонщика, отметив его спортивный и коммерческий потенциал. Команда ожидает решения Шумахера в ближайшее время. Как отметил руководитель коллектива Филипп Сино, «уже пора» определить будущее в WEC.

Материалы по теме
Ральф Шумахер: Мик Шумахер лучше, чем Цунода, Лоусон и Колапинто
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android