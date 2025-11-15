Победа Макса Ферстаппена на «Северной петле» Нюрбургринга вызвала изменения в регламенте

Победа четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена в гонке на девятом этапе серии Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) на Нюрбургринге в сентябре 2025 года спровоцировала изменение в регламенте. Немецкая автомобильная федерация (DMSB) впервые в международном автоспорте разрешила засчитывать симуляционные заезды для получения гоночной лицензии категории DPN B.

«С момента запуска Digital Nürburgring Langstrecken-Serie в 2020 году мы знали, что симуляторы — это не просто развлечение. Они точно воспроизводят реальность. Участие Ферстаппена показало, насколько важна виртуальная подготовка, особенно на такой требовательной трассе, как Нордшляйфе», — приводит слова спортивного директора Ассоциации организаторов соревнований на трассе «Нюрбургринг» (VLN) Кристиана Форманна Racing News 365.

Теперь гонщики могут получить лицензию тремя способами: пройти стандартный курс, финишировать в двух гонках RCN со сменой пилотов или комбинировать одну реальную гонку с тремя виртуальными заездами в зимней серии DNLS без штрафных очков.