Алекс Маркес выиграл спринт MotoGP ГП Валенсии, Педро Акоста — второй

В субботу, 15 ноября, в Валенсии завершилась спринтерская гонка 22-го этапа MotoGP сезона-2025 Гран-при Валенсии, победу в которой одержал вице-чемпион этого сезона Алекс Маркес («Дукати»). Второе время показал его соотечественник из Испании Педро Акоста («КТМ»). Третьим стал итальянец Фабио Ди Джаннантонио из «Дукати».

MotoGP. Гран-при Валенсии. Спринтерская гонка

1. Алекс Маркес («Дукати») — 13 кругов.

2. Педро Акоста («КТМ») +1.149.

3. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +2.637.

4. Рауль Фернандес («Априлия») +3.519.

5. Марко Бедзекки («Априлия») +3.727.

6. Франко Морбиделли («Дукати») +6.349.

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +7.102.

8. Брэд Биндер («КТМ») +7.352.

9. Аи Огура («Априлия») +7.685.

10. Жоанн Зарко («Хонда») +9.346.