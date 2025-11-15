Скидки
Главная Авто Новости

Алекс Маркес выиграл спринт MotoGP ГП Валенсии, Педро Акоста — второй

Алекс Маркес выиграл спринт MotoGP ГП Валенсии, Педро Акоста — второй
Комментарии

В субботу, 15 ноября, в Валенсии завершилась спринтерская гонка 22-го этапа MotoGP сезона-2025 Гран-при Валенсии, победу в которой одержал вице-чемпион этого сезона Алекс Маркес («Дукати»). Второе время показал его соотечественник из Испании Педро Акоста («КТМ»). Третьим стал итальянец Фабио Ди Джаннантонио из «Дукати».

MotoGP 2025. Этап 22, Валенсия, Испания
Гран-при Валенсии. Спринт
15 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Алекс Маркес
Ducati
19:37.490
2
Педро Акоста
KTM
+1.149
3
Фабио Ди Джаннантонио
Ducati
+2.637

MotoGP. Гран-при Валенсии. Спринтерская гонка

1. Алекс Маркес («Дукати») — 13 кругов.
2. Педро Акоста («КТМ») +1.149.
3. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +2.637.
4. Рауль Фернандес («Априлия») +3.519.
5. Марко Бедзекки («Априлия») +3.727.
6. Франко Морбиделли («Дукати») +6.349.
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +7.102.
8. Брэд Биндер («КТМ») +7.352.
9. Аи Огура («Априлия») +7.685.
10. Жоанн Зарко («Хонда») +9.346.

