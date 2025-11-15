Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бортолето рассказал о своих взаимоотношениях с Хюлькенбергом

Бортолето рассказал о своих взаимоотношениях с Хюлькенбергом
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский гонщик «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето высказался о своих взаимоотношениях с напарником Нико Хюлькенбергом.

«Нико — фантастический парень. Он очень хороший человек. В начале сезона он очень часто меня поддерживал, когда по некоторым причинам я не мог показать хорошие результаты. В те моменты он очень меня поддерживал. Когда результаты пошли в гору, а я начал его иногда опережать, он не изменился. Скорее, напротив, он хотел понять, почему я стал лучше, как мне это удалось. И я тоже хотел ему помочь всем, чем мог.

Мы мотивировали друг друга, это было взаимно. В нашей команде очень хорошая атмосфера, ведь такие условия помогают нам обоим стать лучше с гоночной точки зрения. Мы ведь не боремся за титул. Нет никакого смысла создавать токсичную атмосферу в той команде, которая не борется за титул. Если же мы будем бороться, то тут прости, но каждый будет выкладываться по полной программе», – приводит слова Бортолето Motorsport.

Материалы по теме
Бортолето рассказал, чем ему помог Ферстаппен в карьере
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android