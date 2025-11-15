Квят проиграл гонку машине, управляемой искусственным интеллектом

Российский гонщик, экс-пилот Формулы-1 и WEC Даниил Квят проиграл в гонке с машиной, управляемой искусственным интеллектом. Об этом сообщает GPBlog.

Сегодня, 15 ноября, на трассе в Абу-Даби прошли показательные заезды, в рамках которых Квят противостоял машине серии Лиги автономных гонок Абу-Даби (A2RL). По итогам 10 кругов гонки Квят уступил автомобилю, который носил номер 33.

Это было уже третье противостояние Квята с машиной, управляемой ИИ, и первое поражение россиянина в этом противостоянии. Именно Квят был тест-пилотом серии, помогавшим дорабатывать автомобиль A2RL.

В октябре Даниил Квят в экипаже со швейцарским пилотом Эдоардо Мортарой и Роменом Грожаном на «Ламборгини» занял четвёртое место в гонке на выносливость «Малый Ле-Ман». Пока неизвестно, где продолжит карьеру Квят — «Ламборгини» покинула чемпионат мира по гонкам на выносливость.