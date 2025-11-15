Скидки
В «Рейсинг Буллз» не исключили, что объявят состав пилотов на 2026 год после ГП Абу-Даби

В «Рейсинг Буллз» не исключили, что объявят состав пилотов на 2026 год после ГП Абу-Даби
Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн высказался о принятии решения командой о составе пилотов в 2026 году.

«Совершенно нет, прямого отношения всё это к новому техническому регламенту не имеет. Мы сами плотно сражаемся в чемпионате за шестое место, да и «Ред Булл» борется за вторую позицию.

Так что нам не помешает немного стабильности, поскольку борьба, вероятно, будет идти до самого конца сезона. Так что о решении по составу пилотов вы можете не узнать до понедельника после Гран-при Абу-Даби. Мы сами не знаем, когда будет объявлено о решении, но по понятной причине, а не из-за нового технического регламента», — приводит слова Пермейна Motorsport Week.

