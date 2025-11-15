Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Уитли: «Ауди» станет претендентом на титул к концу этого десятилетия

Уитли: «Ауди» станет претендентом на титул к концу этого десятилетия
Комментарии

Руководитель «Ауди» Джонатан Уитли высказался о целях, которые были поставлены перед командой на ближайшее будущее.

«Совет директоров «Ауди» поставил перед нами реалистичные цели. Они хорошо понимают, какой путь нам предстоит пройти, понимают, сколько времени может на это потребоваться, какие ступени мы должны будем преодолеть на этом пути, а для успеха нам потребуется найти все необходимые компоненты.

Так что наша главная задача в том, чтобы не сбавлять обороты и продолжать работать в том направлении, которое мы выбрали в начале этого года. Нам нужно не сбавлять обороты, и тогда «Ауди» станет претендентом на титул к концу этого десятилетия», — приводит слова Уитли Motorsport Week.

Материалы по теме
Руководитель «Кик-Заубера»/«Ауди»: хочу, чтобы Макс Ферстаппен управлял нашим болидом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android