Уитли: «Ауди» станет претендентом на титул к концу этого десятилетия

Руководитель «Ауди» Джонатан Уитли высказался о целях, которые были поставлены перед командой на ближайшее будущее.

«Совет директоров «Ауди» поставил перед нами реалистичные цели. Они хорошо понимают, какой путь нам предстоит пройти, понимают, сколько времени может на это потребоваться, какие ступени мы должны будем преодолеть на этом пути, а для успеха нам потребуется найти все необходимые компоненты.

Так что наша главная задача в том, чтобы не сбавлять обороты и продолжать работать в том направлении, которое мы выбрали в начале этого года. Нам нужно не сбавлять обороты, и тогда «Ауди» станет претендентом на титул к концу этого десятилетия», — приводит слова Уитли Motorsport Week.