Монтойя: я бы пока не стал исключать Пиастри из борьбы за титул

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о возможном развитии борьбы за титул между пилотами «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.

«Я бы пока не стал исключать Пиастри из борьбы за титул. Вполне может выйти так, что он выиграет на этапе в Лас-Вегасе, а Норрис, например, сойдёт с дистанции. В таком случае уже Пиастри будет лидировать в чемпионате с отрывом в одно очко. Так что тут ничего не завершено, может быть множество изменений.

Но кто уже выбыл из чемпионской гонки, так это Макс Ферстаппен. Его отставание в чемпионате слишком велико, а оба «Макларена» точно не сойдут в трёх оставшихся Гран-при», — приводит слова Монтойи Crash.

