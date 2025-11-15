Расселл: у шин должна быть чёткая разница в плане падения темпа

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о нынешних составах шин «Пирелли», отметив сложности, с которыми сталкиваются итальянские шинники.

«Как пилоты мы хотим управлять лучшими, быстрейшими и самыми интересными машинами. Но нас только 20, так что нужно понимать, что за нашим спортом каждую неделю наблюдает больше 10 миллионов болельщиков.

У шин должна быть чёткая разница в плане падения темпа. Для «Пирелли» это непростая задача. У каждой трассы своё покрытие, так что сложно разработать комплекты шин с учётом всех особенностей. Если бы везде было одинаковое покрытие, то всё было бы проще», — приводит слова Расселла F1-Gate.