Р. Шумахер: Хэмилтон может стать самой дорогостоящей ошибкой с наймом пилота в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик немец Ральф Шумахер высказался о словах президента «Феррари» Джона Элканна в адрес семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

«В случае с Льюисом Хэмилтоном ситуация вполне понятная. Это может стать самой дорогостоящей ошибкой с наймом пилота в «Феррари» за очень долгое время. У Хэмилтона нет результатов, так что, думаю, это было небольшое предупреждение в его адрес.

Сейчас Льюис просто недостаточно хорош. Думаю, и «Феррари», и Элканн лично ждали от него большего. Конечно, имя Хэмилтона благоприятно повлияло на цены акций, но не на результаты, к сожалению», — приводит слова Ральфа Шумахера GPBlog.