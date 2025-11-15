Скидки
Баттон назвал лучшую машину, которую пилотировал. Это не «Браун»

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон назвал лучшую машину, которую он когда-либо пилотировал.

«Лучшим болидом, на мой взгляд, был «Макларен» 2011 года. Это был лучший болид Формулы-1, которым я когда-то управлял. Если говорить исключительно об ощущениях от пилотажа, то я бы назвал лучшим болид «Хонды» 2004 года. Тогда у нас было гибкое заднее крыло, а на машине стоял двигатель V10. Это была невероятная машина с точки зрения пилотажа.

Да, эта машина была не так быстра, как «Феррари», но это была фантастическая машина. На ней я 10 раз попал на подиум, но выиграть гонку не удалось. Ну и, конечно, была машина «Брауна». Все говорят, что это была лучшая машина, которой я когда-либо управлял, ведь так? Но на самом деле проблема была в том, что в 2008 году правила подразумевали конструкцию болидов с высоким уровнем прижимной силы, а в 2009 году уровень прижимной силы упал. Так что этот болид был лучше, чем у конкурентов. Но эта машина не была настолько быстрой, и у неё были слабые места», – приводит слова Баттона F1Oversteer.

