Шумахер дал совет Леклеру на фоне критики со стороны президента «Феррари»

Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о критике Джона Элканна в адрес пилотов «Феррари» и дал совет Шарлю Леклеру.

«На месте Леклера я бы задался вопросом, а какой в этом вообще смысл? Думаю, Леклер отлично выполняет свою работу, он выжимает максимум и из команды, и из себя самого. К тому же он приятный парень, который здорово вписывается в семью «Феррари». И он сам семейный человек.

На месте Шарля я бы сейчас отправил своего менеджера к руководству и спросил, что это вообще было. Я в таких ситуациях вместе со своим менеджером всегда выбирал план «Б», потому что не позволил бы себя дурить», – приводит слова Ральфа Шумахера GPBlog.

