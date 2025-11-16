Хэмилтон: от пилотов постарше, которые многого не добились, можно услышать много негатива

Пилот «Феррари», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон высказался о работе молодых пилотов в Формуле-1.

«Приятно видеть, как проявляет себя молодёжь. Я помню, как в 2007 году я был одним из них. Это невероятный опыт, но до того, как вы начнёте, у вас уже есть представления о том, как всё будет, и часто реальность не соответствует ожиданиям. Может быть, дело в пилотировании, но есть и иные факторы. Давление достаточно высоко, а этих парней засыпают вопросами и сообщениями в социальных сетях. Но я думаю, все они справляются с этим очень хорошо.

Даже после завершения карьеры я продолжу поддерживать молодёжь. От некоторых пилотов постарше, которые многого не добились, можно услышать много негатива. И мне очень нравится видеть этих ребят, которые работают не покладая рук, делают всё с улыбкой, занимаются любимым делом и добиваются успеха. Вот почему я с огромным воодушевлением слежу за их карьерами», — приводит слова Хэмилтона Crash.