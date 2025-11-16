Ферстаппен оценил возможное появление двух обязательных пит-стопов в Ф-1

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о возможном введении правила двух обязательных пит-стопов в следующем сезоне.

«За машинами стало сложнее следить, а в некоторых гонках, когда ты отстаёшь на секунду, шины сильно перегреваются. Сложно что-то предпринимать, в том числе и потому, что болиды находятся на расстоянии две-три десятые, так что преимущества в скорости не хватает для обгона, если только не происходит что-то невероятное с машиной безопасности.

Возможно, с двумя пит-стопами будет лучше, но в следующем году это произойдёт в неподходящий момент, люди наверняка будут возмущаться, что нужно учесть все изменения за один раз. В сезоне-2026 и так будет много вопросов по поводу машины и двигателя, не говоря уже о необходимости двух остановок, так что многое остаётся неизвестным», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.