Беспилотный автомобиль TUM опередил Квята в гонке, но уступил в скорости — Khaleej Times
На показательных выступлениях в Абу-Даби беспилотный автомобиль команды TUM, управляемый искусственным интеллектом, финишировал раньше экс-пилота Формулы-1 Даниила Квята, однако уступил ему в чистой скорости. Российский гонщик, стартовавший с 10-секундной задержкой, сумел сократить отставание до 1,5 секунды к финишу, продемонстрировав превосходство на круге.

«Мы были впереди, но Даниил старался сократить отставание и сначала ехал явно быстрее. Но мы уже на сравнимом уровне, и разница составляет чуть больше секунды. Цель демонстрации была в том, чтобы показать, как быстро могут ехать беспилотные машины по сравнению с профессиональным гонщиком Формулы-1», — передаёт слова руководителя команды TUM профессора Маркуса Линкампа Khaleej Times.

