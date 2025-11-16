Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Квят — о прогрессе ИИ в гонках: разрыв сократился до доли секунды — это потрясающе

Квят — о прогрессе ИИ в гонках: разрыв сократился до доли секунды — это потрясающе
Аудио-версия:
Комментарии

Российский гонщик Даниил Квят прокомментировал результаты демонстрационного заезда «Человек против ИИ» на трассе «Автодром Яс Марина», в котором он уступил беспилотному автомобилю команды TUM с разницей менее секунды. Российский гонщик подчеркнул впечатляющую динамику развития технологий за последние годы.

«Оглядываясь на начало развития A2RL пару лет назад, когда между гонщиком и машиной с ИИ были минуты разрыва, затем 10 секунд в нашей первой демонстрации в прошлом году, а теперь разрыв снова резко сократился до доли секунды — прогресс ошеломляющий. Как энтузиаст технологий и гонщик я счастлив быть частью этого развития с самого начала. Находиться на трассе с ИИ-гонщиком — это ни на что не похожий опыт, и было здорово подарить фанатам захватывающую борьбу сегодня вечером», — приводит слова Квята Motorsport.

Квят участвует в проекте A2RL с момента его запуска. В нынешнем заезде ему не хватило менее секунды, чтобы догнать беспилотный автомобиль, стартовавший с 10-секундной форой.

Материалы по теме
Беспилотный болид TUM не пропустил Квята в гонке, но уступил в скорости — Khaleej Times
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android