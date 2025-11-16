Скидки
Бинотто признал сложности с созданием мотора «Ауди» для Формулы-1

Бинотто признал сложности с созданием мотора «Ауди» для Формулы-1
Главный операционный директор и главный технический директор «Ауди», бывший руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что разработка собственного силового агрегата для сезона-2026 сопровождается «напряжёнными моментами», но команда справляется с вызовами.

«Задача сложная. Силовой агрегат — это комплексная и трудная тема. Разработка двигателя требует времени, больше времени, чем разработка шасси и аэродинамики. Команда начала разрабатывать его несколько лет назад, и он хорошо показал себя на динамометрическом стенде. На нём мы сейчас проверяем надёжность, чтобы быть уверенными, что к началу сезона всё будет в порядке. В Нойберге есть несколько напряжённых моментов, но в этом и заключается сложность. Для нас это будет долгое путешествие, нам предстоит многому научиться, но мы все в предвкушении», — приводит слова Бинотто Racing News 365.

Уитли: «Ауди» станет претендентом на титул к концу этого десятилетия
