Авто Новости

Гонщики Ф-1 получают тысячи фунтов за фейковых подписчиков — Racing News 365

Согласно анализу Fanatix, ведущие пилоты Формулы-1 получают значительную часть дохода от рекламных постов в своих социальных сетях за счёт фейковых подписчиков, причём семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, имеющий 41,7 млн подписчиков, получает £ 27 924 за каждый рекламный пост непосредственно от 11,6 млн бот-аккаунтов, что составляет 28% от его общей аудитории. Об этом сообщает Racing News 365.

Общий доход Хэмилтона от одного поста оценивается в £ 100 302. Для сравнения — средний британский работник должен трудиться 14 месяцев, чтобы заработать сумму, которую гонщик получает от ботов за одну публикацию.

Его напарник по команде Шарль Леклер занимает второе место с потенциальным заработком £ 8143 за пост от 3,37 млн фейковых аккаунтов, несмотря на относительно низкий процент ботов (15,93%) среди топ-пилотов. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получает £ 7502 от 18,63% ботов своей аудитории, а пилот «Уильямса» Карлос Сайнс — £ 6416 от 22% фейковых подписчиков.

Лидерство по проценту фейковых подписчиков принадлежит пилоту «Астон Мартин» Фернандо Алонсо — 34,55% его аудитории составляют боты. Среди команд самый высокий показатель у «Макларена» (28,98%), тогда как «Ред Булл» демонстрирует наиболее чистую статистику с 23,10% ботов при 30,7 млн подписчиков.

