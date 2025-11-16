Скидки
Штайнер: Окону стоит беспокоиться о своём будущем в Формуле-1


Бывший руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер заявил, что Эстебан Окон должен опасаться за своё место в Формуле-1 после серии слабых выступлений на фоне успехов новичка Оливера Бермана.

«Эстебану стоит беспокоиться о своём будущем в Формуле-1. Он постоянно вылетает в Q1, пока Берман стабильно берёт восьмые места в Q3. Ситуация хуже, чем была у Хюлькенберга. И главный вопрос, кто придёт на смену ветеранам? Алонсо скоро будет 45, Хэмилтону — 41. Если у Льюиса не сложится следующий сезон, он уйдёт. Но где новое поколение талантов?» — заявил Штайнер в подкасте The Red Flags Podcast.

Французский гонщик набрал всего два очка за последние восемь гонок, тогда как Берман демонстрирует стабильно высокие результаты.

