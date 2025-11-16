Бедзекки выиграл ГП Валенсии MotoGP, Рауль Фернандес — второй, Алекс Маркес — шестой
Поделиться
В воскресенье, 16 ноября, в Испании состоялась основная гонка 22-го этапа MotoGP в сезоне-2025 Гран-при Валенсии. Победу одержал итальянский гонщик «Априльи» Марко Бедзекки. Второе место занял представитель Испании Рауль Фернандес («Априлья»). Тройку сильнейших замкнул итальянец Фабио Ди Джаннантонио («Дукати»).
MotoGP 2025. Этап 22, Валенсия, Испания
Гран-при Валенсии. Основная гонка
16 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Марко Бедзекки
Aprilia
40:52.458
2
Рауль Фернандес
Aprilia
+0.686
3
Фабио Ди Джаннантонио
Ducati
+3.765
MotoGP. Гран-при Валенсии. Гонка
1. Марко Бедзекки («Априлья») — 40:52.458.
2. Рауль Фернандес («Априлья») +0.686.
3. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +3.765.
4. Педро Акоста («КТМ») +4.749.
5. Фермин Альдегер («Дукати») +8.048.
6. Алекс Маркес («Дукати») +8.166.
7. Лука Марини («Хонда») +12.644.
8. Брэд Биндер («КТМ») +14.582.
9. Джек Миллер («Ямаха») +15.497.
10. Энеа Бастьянини («КТМ») +17.460.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 ноября 2025
-
17:28
-
17:00
-
15:10
-
13:48
-
12:46
-
11:47
-
00:54
-
00:45
-
00:02
- 15 ноября 2025
-
23:58
-
22:53
-
22:49
-
21:59
-
21:55
-
21:00
-
19:57
-
19:52
-
18:56
-
15:54
-
14:51
-
13:51
-
12:40
-
12:19
-
11:30
-
10:20
-
09:30
-
00:47
-
00:36
-
00:00
- 14 ноября 2025
-
23:55
-
22:58
-
22:51
-
21:27
-
20:58
-
20:00