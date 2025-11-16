Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бедзекки выиграл ГП Валенсии MotoGP, Рауль Фернандес — второй, Алекс Маркес — шестой

В воскресенье, 16 ноября, в Испании состоялась основная гонка 22-го этапа MotoGP в сезоне-2025 Гран-при Валенсии. Победу одержал итальянский гонщик «Априльи» Марко Бедзекки. Второе место занял представитель Испании Рауль Фернандес («Априлья»). Тройку сильнейших замкнул итальянец Фабио Ди Джаннантонио («Дукати»).

MotoGP. Гран-при Валенсии. Гонка

1. Марко Бедзекки («Априлья») — 40:52.458.

2. Рауль Фернандес («Априлья») +0.686.

3. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +3.765.

4. Педро Акоста («КТМ») +4.749.

5. Фермин Альдегер («Дукати») +8.048.

6. Алекс Маркес («Дукати») +8.166.

7. Лука Марини («Хонда») +12.644.

8. Брэд Биндер («КТМ») +14.582.

9. Джек Миллер («Ямаха») +15.497.

10. Энеа Бастьянини («КТМ») +17.460.