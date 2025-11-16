Валентино Росси мог выступить за «Макларен» в «Инди-500» — журналист

Журналист Associated Press Дженна Фрайер намекнула, что 46-летний легендарный итальянский мотогонщик, девятикратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в различных классах, а также шестикратный вице-чемпион Валентино Росси мог выступить за британскую команду «Макларен» в «Инди-500».

«Сейчас, когда этого не произошло, тем самым значительным единоразовым выступлением в «Инди-500», к которому стремился Зак Браун, был…» – подписала Фрайер пост в социальной сети Х, прикрепив к нему фото Росси.

Фото: Скриншот страницы Дженны Фрайер в социальной сети Х

Ранее стало известно, что в Liberty Media недовольны тем, как Валентино Росси управляет командой в MotoGP.