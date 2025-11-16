Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Валентино Росси мог выступить за «Макларен» в «Инди-500» — журналист

Валентино Росси мог выступить за «Макларен» в «Инди-500» — журналист
Комментарии

Журналист Associated Press Дженна Фрайер намекнула, что 46-летний легендарный итальянский мотогонщик, девятикратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в различных классах, а также шестикратный вице-чемпион Валентино Росси мог выступить за британскую команду «Макларен» в «Инди-500».

«Сейчас, когда этого не произошло, тем самым значительным единоразовым выступлением в «Инди-500», к которому стремился Зак Браун, был…» – подписала Фрайер пост в социальной сети Х, прикрепив к нему фото Росси.

Фото: Скриншот страницы Дженны Фрайер в социальной сети Х

Ранее стало известно, что в Liberty Media недовольны тем, как Валентино Росси управляет командой в MotoGP.

Материалы по теме
В Liberty Media недовольны тем, как легендарный Росси управляет командой в MotoGP
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android