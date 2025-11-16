Монтойя объяснил резкую критику Джона Элканна в адрес пилотов «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя прокомментировал заявление президента «Феррари» Джона Элканна о том, что некоторым пилотам «Скудерии» стоило бы поменьше говорить.

«Джон сказал это, поскольку на него оказывается внутреннее давление. Лучший способ справиться с ним — это направить его на других. Однако в какой-то момент нужно признаться самому себе, что нынешняя система не работает. Самая большая проблема в «Феррари» — это политика, слишком много политики.

Посмотрите на онборд с болида Макса [Ферстаппена], который едет за Льюисом, и машина Хэмилтона… «Феррари» не справляется с кочками. Кажется, хватит и двух извилин, чтобы осознать, насколько они плохи. В какой-то момент нужно ослабить контроль и сказать: «Эй, я был неправ. И то, что мы делаем, не работает, давайте попробуем что-то другое», — приводит слова Монтойи портал Racingnews365.