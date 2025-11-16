Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Монтойя объяснил резкую критику Джона Элканна в адрес пилотов «Феррари»

Монтойя объяснил резкую критику Джона Элканна в адрес пилотов «Феррари»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя прокомментировал заявление президента «Феррари» Джона Элканна о том, что некоторым пилотам «Скудерии» стоило бы поменьше говорить.

«Джон сказал это, поскольку на него оказывается внутреннее давление. Лучший способ справиться с ним — это направить его на других. Однако в какой-то момент нужно признаться самому себе, что нынешняя система не работает. Самая большая проблема в «Феррари» — это политика, слишком много политики.

Посмотрите на онборд с болида Макса [Ферстаппена], который едет за Льюисом, и машина Хэмилтона… «Феррари» не справляется с кочками. Кажется, хватит и двух извилин, чтобы осознать, насколько они плохи. В какой-то момент нужно ослабить контроль и сказать: «Эй, я был неправ. И то, что мы делаем, не работает, давайте попробуем что-то другое», — приводит слова Монтойи портал Racingnews365.

Материалы по теме
Разборки в «Феррари»: Хэмилтон назвал происходящее кошмаром — президент жёстко его осадил
Разборки в «Феррари»: Хэмилтон назвал происходящее кошмаром — президент жёстко его осадил
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android