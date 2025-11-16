Алексей Попов раскритиковал Ф-1 за новость о том, что Антонелли побил рекорд Хэмилтона

Популярный российский комментатор Алексей Попов выступил с критикой Формулы-1 за новость о том, что пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли побил на Гран-при Бразилии рекорд семикратного чемпиона Ф-1 британца Льюиса Хэмилтона по набранным очкам в личном зачёте в дебютном сезоне «Королевских гонок».
«Друзья мои, вы с ума сошли? У Льюиса было 109 очков [в дебютном сезоне Ф-1], когда за победу давали 10 очков. Сейчас за победу дают 25! Я не принижаю достоинств Кими. Он молодец, но…» – сказал Попов во время стрима в своей группе «Гаснут огни».
К настоящему моменту итальянский пилот имеет на своём счету 122 очка и занимает седьмое место в личном зачёте Ф-1.