Алексей Попов раскритиковал Ф-1 за новость о том, что Антонелли побил рекорд Хэмилтона

Комментарии

Популярный российский комментатор Алексей Попов выступил с критикой Формулы-1 за новость о том, что пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли побил на Гран-при Бразилии рекорд семикратного чемпиона Ф-1 британца Льюиса Хэмилтона по набранным очкам в личном зачёте в дебютном сезоне «Королевских гонок».

«Друзья мои, вы с ума сошли? У Льюиса было 109 очков [в дебютном сезоне Ф-1], когда за победу давали 10 очков. Сейчас за победу дают 25! Я не принижаю достоинств Кими. Он молодец, но…» – сказал Попов во время стрима в своей группе «Гаснут огни».

К настоящему моменту итальянский пилот имеет на своём счету 122 очка и занимает седьмое место в личном зачёте Ф-1.

