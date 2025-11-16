Ральф Шумахер резко высказался о работе Уэббера в роли менеджера Пиастри

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер раскритиковал экс-пилота Ф-1 Марка Уэббера, который в данный момент занимает должность менеджера гонщика «Макларена» австралийца Оскара Пиастри, за то, что тот не может справиться со своей работой.

«К сожалению, со стороны, по крайней мере, кажется, что Марку Уэбберу не хватает необходимой позиции и зрелости, чтобы понять, что он должен сделать для команды и своего гонщика, а также достаточной справедливости по отношению к Ландо Норрису.

Уэббер сам однажды потерял титул в последний момент в 2010 году, когда сражался с Феттелем. Для него это дежавю, которого он точно не хочет [повторить].

Менеджер должен выйти вперёд и сказать: «Послушайте все, проблема не в команде. Машина сейчас просто больше подходит Ландо, а Оскару нужно немного времени. Поддержка обоих одинаковая». Вместо этого Уэббер предпочитает просто болтать по телефону и отмахиваться — это обидно», — приводит слова Шумахера портал Sportskeeda.