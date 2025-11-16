Гэри Андерсон объяснил, как увеличить количество обгонов в Формуле-1

Технический эксперт и бывший технический директор ряда команд Формулы-1 Гэри Андерсон детально рассказал, что следует делать для увеличения числа обгонов в Ф-1.

«Идея с двумя пит-стопами сама по себе разумна, желаемого эффекта можно добиться, включив в регламент требование использования всех трёх составов шин. Важно отметить, что определённый процент гонки придётся проехать на каждом составе. Однако команды уже упомянули, что будут копировать друг друга и делать пит-стоп максимум с разницей в один— два круга. Поэтому у меня другой план.

Во-первых, сократите использование составов резины максимум до трёх на весь сезон. С точки зрения эффективности разница между ними на трассе должна составлять не менее одной секунды на круге. Рассчитывайте конструкцию и долговечность этих шин на основе худшего сценария, используя данные 2024 и 2025 годов, тогда, снизив прижимную силу в 2026 году, вы обеспечите себе запас прочности.

Во-вторых, следует изменить толщину протектора. Необходимо обеспечить одинаковую конструкцию для разных составов шин, чтобы уменьшить головную боль инженеров-конструкторов, а затем добавить очень тонкий и очень твёрдый состав, скажем, толщиной 1 мм или меньше. Затем следует сам состав, который, опять же, будет довольно тонким. Рекомендовал бы 1,5 мм для мягких шин, 1 мм для средних и 0,5 мм для жёстких.

Обоснование этого заключается в том, что чем толще слой, тем лучше он будет удерживать тепло. По мере износа шины поддерживать тепло становится сложнее, и её характеристики ухудшаются. Вторичный «защитный» состав может даже иметь другой цвет, чтобы его было видно при прикосновении. Что ещё важнее, он должен быть достаточно твёрдым, чтобы обеспечивать гораздо более низкую скорость, чем основной состав.

При этом командам нужно разрешить по-прежнему самостоятельно выбирать стратегию. Кроме того, в редких случаях будет доступен выбор между гонками с одним, двумя или, возможно, даже тремя пит-стопами. Гонщикам, желающим минимизировать количество пит-стопов, придётся ехать на максимальной скорости, чтобы снизить износ шин, но другие могут рискнуть и ехать на пределе возможностей.

Чтобы сократить количество шин, которые Pirelli должна доставлять на трассу, особенно тех, которые не используются, можно изменить регламент так, чтобы в первой части квалификации обязательно использовать Hard, во второй — Medium, а в третьей — Soft.

Их же можно будет использовать и в гонке, но с исключением, что разрешат поменять только тот из них, на котором гонщик допустит ошибку на своём самом быстром круге, заблокирует тормоза, а на резине появится проплешина.

Кроме того, у гонщика должны быть два комплекта резины каждого состава. В обычный уикенд — один комплект каждого состава для первой тренировки, один комплект каждого состава для второй тренировки. А во время Гран-при со спринтом должен быть один комплект каждого состава для тренировки и один комплект каждого состава для квалификации к спринту.

Таким образом, в каждый гоночный уикенд в распоряжении каждого пилота будет всего девять комплектов сликов, а не 13. А когда в программу этапа входит спринт, то 12.

В отличие от простого введения двух пит-стопов, это даст командам множество вариантов при разработке стратегии, а также создаст условия для принятия большего количества решений. Это должно привести к более результативным гонкам.

А теперь разочарую пуристов. Если бы вы случайно смотрели Гран-при Бразилии и увидели, как Макс Ферстаппен финишировал третьим, стартовав с пит-лейна, а по пути проколол шину, из-за чего всего через шесть кругов он снова оказался бы в самом конце, возможно, выбор реверсивного порядка старта на некоторых трассах, где возможны обгоны, не покажется такой глупой», — написал Андерсон в своей колонке для The Race.