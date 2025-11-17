Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1 появится в Fortnite перед Гран-при Лас-Вегаса

Формула-1 появится в Fortnite перед Гран-при Лас-Вегаса
Комментарии

Легендарная гоночная серия выйдет за пределы трасс — Формула-1 заключила партнёрство с создателями Fortnite. Уже 20 ноября, накануне Гран-при Лас-Вегаса, в игре появится коллекция «F1 Cosmetic Team Set».

Фото: Fortnite

Игроки смогут использовать костюмы пилотов всех 10 команд, тематические планеры, кирки и аксессуары с фирменной символикой. Набор также включает специальные эмоции для празднования побед в матчах.

Фото: Fortnite

«Это сотрудничество открывает новые возможности для взаимодействия с фанатами. Fortnite стал культурным феноменом, и мы рады, что игроки смогут проявлять свою любовь к спорту круглый год», — передаёт слова коммерческого директора Ф-1 Эмили Прейзер официальный сайт Формулы-1.

Материалы по теме
Набор LEGO по фильму «Формула-1» с Брэдом Питтом поступит в продажу 1 января
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android