Формула-1 появится в Fortnite перед Гран-при Лас-Вегаса

Легендарная гоночная серия выйдет за пределы трасс — Формула-1 заключила партнёрство с создателями Fortnite. Уже 20 ноября, накануне Гран-при Лас-Вегаса, в игре появится коллекция «F1 Cosmetic Team Set».

Фото: Fortnite

Игроки смогут использовать костюмы пилотов всех 10 команд, тематические планеры, кирки и аксессуары с фирменной символикой. Набор также включает специальные эмоции для празднования побед в матчах.

Фото: Fortnite

«Это сотрудничество открывает новые возможности для взаимодействия с фанатами. Fortnite стал культурным феноменом, и мы рады, что игроки смогут проявлять свою любовь к спорту круглый год», — передаёт слова коммерческого директора Ф-1 Эмили Прейзер официальный сайт Формулы-1.