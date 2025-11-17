Скидки
Российский силач Денис Вовк провёл тренировку в спортивном центре «КАМАЗ-мастер»

Известный российский атлет Денис Вовк провёл специальную тренировку в цехах команды «КАМАЗ-мастер» в Набережных Челнах, где работал с двумя спортивными грузовиками общим весом 18,5 тонны, готовясь к буксировке самолёта Airbus A320.

Вовк познакомился с командой и провёл тестовый заезд на «КАМАЗе»

Фото: КАМАЗ-мастер

«Тренировка получилась интересной и немного непредсказуемой. Покрытие цеха оказалось скользким, как лёд, и пришлось на ходу менять тактику. Изначально я хотел использовать способ, когда тяну технику за собой, но пришлось поменять формат. Не всё получилось идеально, но это тоже ценный опыт», — передаёт слова Вовка официальный сайт команды.

Основная часть тренировки проходила в производственном цеху

Фото: КАМАЗ-мастер

«Было интересно посмотреть, как ребята работают в силовых видах спорта, какие есть хитрости, нюансы. Детали важны как у нас, так и у них. Есть чему поучиться. Спасибо Денису за импровизированный мастер-класс, который он провёл для всех желающих. Надеемся, что будут ещё совместные проекты. У нас много техники, например, грузовики ассистанс, которые значительно тяжелее. Есть несколько идей, будем их разрабатывать», — сообщил пилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников.

Рекордная попытка по буксировке Airbus A320 запланирована на январь 2026 года в аэропорту Домодедово. Ранее Вовк уже устанавливал мировые рекорды в силовых дисциплинах, занесённые в Книгу рекордов Гиннесса.

