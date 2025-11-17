Скидки
Авто Новости

Марко Бедзекки сделал предложение мотоциклу «Априльи» после победы в Валенсии

Марко Бедзекки сделал предложение мотоциклу «Априльи» после победы в Валенсии
Итальянский гонщик Марко Бедзекки устроил незабываемое шоу на круге почёта после победы в Валенсии, опустившись на одно колено перед своим мотоциклом в пародийном «брачном предложении». Как выяснилось, этот жест имел под собой веские основания — гонщик выиграл пари с руководством команды.

Все права на видео принадлежат MotoGP.

«Я выиграл этот мотоцикл в споре с Массимо [Ривола, глава «Априльи»]. Я сказал ему, что если выиграю три гонки, то мотоцикл поедет со мной домой. И я выиграл… так что мне пришлось сделать ей предложение. К счастью, она сказала «да». В гостиной у меня всё время было пустое место, которое я специально оставил для мотоцикла. Это первое, что я видел, возвращаясь домой с тренировок», — передаёт слова Бедзекки Autosport.

Это уже не первая креативная праздничная выходка Бедзекки. После победы в спринте на Гран-при Сан-Марино в сентябре он продемонстрировал публике деревянную ногу, отсылая к известному итальянскому фильму «Трое мужчин и нога».

Бедзекки выиграл ГП Валенсии MotoGP, Рауль Фернандес — второй, Алекс Маркес — шестой
