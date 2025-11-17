Серхио Перес: чувствую ли я, что снова влюбился в Формулу-1? Определённо, да

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес заявил, что вынужденный перерыв в карьере пошёл ему на пользу и помог с новой силой захотеть вернуться в Формулу-1. Его последние полгода в «Ред Булл», несмотря на подписанный в начале 2024 года контракт, оказались сложными и подорвали его любовь к спорту.

«Я не осознавал этого в тот момент, но мне был нужен перерыв. Когда ты в спорте, то всегда думаешь о своём следующем годе, своей следующей гонке, своём следующем контракте. Ты как будто в автоматическом режиме. Но когда тебя вынуждают выйти из него, как случилось со мной, ты многое осознаёшь и начинаешь по-другому смотреть на спорт.

Когда ты в пузыре Формулы-1, как гонщик ты беспокоишься о множестве факторов. Ты не всегда удовлетворён, потому что не воспользовался дополнительной десятой [секунды] и так далее, и ты забываешь, что главное — получать от этого удовольствие. В конце концов, мы имеем привилегию заниматься тем, что любим.

Чувствую ли я, что снова влюбился в Формулу-1? Определённо, да. Вы должны помнить, что мои последние шесть месяцев в «Ред Булл» были для меня очень трудными во всех отношениях. Я начал чувствовать демотивацию по отношению к спорту, а я не могу позволить этому случиться, потому что этот спорт дал мне всё. В тот день, когда я покину гонки, я хочу уйти с широкой улыбкой и с большим уважением», — приводит слова Переса официальный сайт Формулы-1.