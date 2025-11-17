Скидки
Перес — о дебюте в «Кадиллаке»: наша цель — с первого дня оказывать сильное влияние в Ф-1

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес настроен амбициозно перед своим возвращением в Формулу-1 в 2026 году в составе новой команды. Мексиканский пилот считает этот проект своим «большим финальным» в карьере и заявляет, что его цель — с первого же дня оказывать сильное влияние в чемпионате.

«Для меня немного неважно, где мы стартуем. Более важно то, как быстро мы сможем прогрессировать. Я хочу продвигать команду вперёд с первого дня. Я думаю, мы сможем удивить многих людей. Это наша цель — с первого дня оказывать сильное влияние в Формуле-1.

Это мой главный, большой, финальный проект в спорте, и я хочу убедиться, что моё возвращение будет успешным», — приводит слова Переса официальный сайт Формулы-1.

С момента подписания контракта летом Перес активно включился в работу: участвовал в совещаниях, проводил время на симуляторе и на этой неделе провёл тест на болиде «Феррари» SF-23.

